Богиня! Беременная невеста Тимати в мини-бикини сводит с ума

До появления на свет первого общего ребенка Тимати и красавицы-модели Анастасии Решетовой осталось недолго, и последние месяцы беременности будущая мама решила провести возле океана.

Кадрами с отдыха, в том числе и пляжными, Настя с удовольствием делится с многочисленной армией своих поклонников в Instagram.

А почему бы и нет, если, будучи в положении, выглядит она роскошно! К слову, сама Решетова признается, что именно на океаническом побережье ее беременность стала проходить более спокойно.

ФОТО: instagram.com/volkonskaya.reshetova

"Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город! Как же комфортно переносить этот период, живя около океана в тропическом климате.

Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие.