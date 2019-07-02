Богиня! Беременная невеста Тимати в мини-бикини сводит с ума
Даже на последних сроках беременности 23-летняя возлюбленная популярного российского рэпера Тимати выглядит восхитительно! О чем сидетельствуют ее фото в соцсетях, порой весьма откровенные.
До появления на свет первого общего ребенка Тимати и красавицы-модели Анастасии Решетовой осталось недолго, и последние месяцы беременности будущая мама решила провести возле океана.
Кадрами с отдыха, в том числе и пляжными, Настя с удовольствием делится с многочисленной армией своих поклонников в Instagram.
А почему бы и нет, если, будучи в положении, выглядит она роскошно! К слову, сама Решетова признается, что именно на океаническом побережье ее беременность стала проходить более спокойно.
"Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город! Как же комфортно переносить этот период, живя около океана в тропическом климате.
Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие.
Все-таки Москва - это очень даже неблагоприятное место для жизни, если говорить о здоровье. Но выхода нет! И работа, и семья будут только в родной столице, а здесь можно будет лишь перевести дух", - написала будущая мама под одним из фото.