Вт, 2.07.2019
Никто не хочет видеть слабых спортсменов, но это абсолютно неправильно. Мы такие же люди, которые нуждаются в помощи. Майкл Фелпс

Богиня! Беременная невеста Тимати в мини-бикини сводит с ума
Фото

ФОТО: скриншот instagram.com/volkonskaya.reshetova

Даже на последних сроках беременности 23-летняя возлюбленная популярного российского рэпера Тимати выглядит восхитительно! О чем сидетельствуют ее фото в соцсетях, порой весьма откровенные.

До появления на свет первого общего ребенка Тимати и красавицы-модели Анастасии Решетовой осталось недолго, и последние месяцы беременности будущая мама решила провести возле океана.

Кадрами с отдыха, в том числе и пляжными, Настя с удовольствием делится с многочисленной армией своих поклонников в Instagram.

А почему бы и нет, если, будучи в положении, выглядит она роскошно! К слову, сама Решетова признается, что именно на океаническом побережье ее беременность стала проходить более спокойно.

ФОТО: instagram.com/volkonskaya.reshetova

"Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город! Как же комфортно переносить этот период, живя около океана в тропическом климате.

Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие.

Все-таки Москва - это очень даже неблагоприятное место для жизни, если говорить о здоровье. Но выхода нет! И работа, и семья будут только в родной столице, а здесь можно будет лишь перевести дух", - написала будущая мама под одним из фото. 

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Эх, было время ...🤪🏄🏽‍♀️

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🐣

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Растём 😊

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