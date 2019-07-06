"Возможно, на небесах буду сидеть рядом с Гитлером..." Монахиня отвечает на откровенные вопросы

Сестра Рут живет в монастыре примерно в часе езды от Берлина с 1983 года. Она работает как "публичное лицо" монастыря - представляет монастырь в прессе и встречает гостей, интересующихся историей этих мест. Репортер портала Vice расспросил монахиню - как проходит ее повседневная жизнь и какие грехи считаются не такими страшными.

Сколько раз в день вы грешите?

Это зависит от самого определения "грех". Например, я "чревоугодница", если съедаю две плитки шоколада в день? Надеюсь, что нет - сегодня я съела три! На мой взгляд, грех предполагает сознательный выбор сделать что-то не так или неправильно. Такие грехи, как переедание или питье пива, прощаются.

Какой последний "смертный грех" вы совершили?

Скорее всего, это была зависть. Некоторое время назад мне разрешили посетить два духовных семинара, в то время как другой сестре разрешили участвовать в трех - я чувствовал зависть. К счастью, католическая церковь верит в силу исповеди - священник может очистить любого от греха перед Богом.

Как вы считаете, Адольфу Гитлеру можно было бы отпустить грехи?

Я верю, что после смерти мы встречаемся с Богом и можем попросить его о спасении - даже Адольф Гитлер. То, куда мы приходим, зависит от того, насколько мы наполнены. Я думаю, что перед Богом даже Гитлер понял бы серьезность своих грехов и покаялся. Я не исключаю, что буду сидеть на небе рядом с Гитлером.

Вам было 17 лет, когда вы стали монахиней. Вам чего-то не хватает из светской жизни?

Я уже давно не скучаю по своей старой жизни. Сначала было очень трудно - у меня был партнер и интересная общественная жизнь, но этого было недостаточно. Я поняла, что хочу посвятить свою жизнь Богу.

Что вас раздражает в церкви?

Церковь до сих пор воспринимает назначение женщины на одну из высших духовных должностей, как что-то особенное. Меня раздражает, что такие случаи рассматриваются как исключения, а не норма.

Может показаться, что монахини только и делают, что целыми днями молятся и ухаживают за садом. Это так?

О, это была бы очень хорошая жизнь! К сожалению, наш день не такой расслабляющий - мы работаем около пяти часов ежедневно. Я общаюсь с прессой, гостями, работаю библиотекарем и руковожу выпуском монастырской газеты. В монастыре есть пекарня, другие сестры ухаживают за садом. Посреди всего этого мы делаем то, для чего мы здесь - проводим молитвенное служения шесть раз в день.

Чтобы вы делали, если бы здесь захотели пожениться гомосексуальная пара?

Католическая церковь занимает твердую позицию по этому вопросу, и мы подчиняемся ей. Мы не проводим церемонии для гомосексуалистов и не благословляем их. Государство решило, что этот брак является законным, но я считаю, что брак может быть только между мужчиной и женщиной.

Вам разрешено самоудовлетворяться?

Любой вид сексуального акта является нарушением целибата. Конечно, мы не лишены сексуального влечения, но безбрачие - это наш дар Богу. Я приняла это решение, поэтому самоудовлетворение заставило бы разочароваться в себе. Это всего лишь дешевая имитация истинного удовлетворения.

Вы не скучаете по сексу, партнеру или по возможности стать матерью?