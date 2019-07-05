Алена Шишкова призналась, что готовится к новой бьюти-процедуре
Бывшая девушка Тимати неоднократно привлекала внимание своей худобой и эффектной внешностью. На днях подписчики Instagramа Шишковой снова заговорили о модели, когда она рассказала о своих планах по изменению внешности.
26-летняя Алена Шишкова следит за своей внешностью весьма тщательно. Периодические посещения спортивного зала, походы к косметологам и другие уходовые мероприятия. На днях модель рассказала поклонникам, на какую новую процедуру решилась, чтобы стать еще красивее.
Многие заметили, что во мне что-то поменялось, обратили внимание на улыбку👄👌 Да, я решила немного поменять (удлинить) верхние зубы. Делается это с помощью виниров от лучшего - @ruslan_sabanov_ Работа пока в процессе. Что будет, покажу через неделю🙌🏼 Руслан настоящий стоматолог-художник и скульптор, у него шикарное видение (он сам ещё и техник с 20-летним стажем, а хорошего техника днём с огнём..) Если хотите заняться эстетикой улыбки - не рискуйте, пишите Руслану Сабанову!🥰
Девушка решилась поменять свой прикус: "Да, я решила немного удлинить верхние зубы. Делается это с помощью виниров", - гласит подпись под фото в Instagram-аккаунте Алены.
Мнения фанатов звезды разделились.
"Да, длинные резцы — это круто, красиво", "Очень идет новая улыбка", "Удлиняют, обрезают, наращивают, накачивают... Свое хоть что-то останется?", - гласят одни из немногих комментариев под фото.