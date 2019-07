Алена Шишкова призналась, что готовится к новой бьюти-процедуре

Многие заметили, что во мне что-то поменялось, обратили внимание на улыбку👄👌 Да, я решила немного поменять (удлинить) верхние зубы. Делается это с помощью виниров от лучшего - @ruslan_sabanov_ Работа пока в процессе. Что будет, покажу через неделю🙌🏼 Руслан настоящий стоматолог-художник и скульптор, у него шикарное видение (он сам ещё и техник с 20-летним стажем, а хорошего техника днём с огнём..) Если хотите заняться эстетикой улыбки - не рискуйте, пишите Руслану Сабанову!🥰

A post shared by Alena Shishkova (@missalena.92) on Jul 5, 2019 at 1:18am PDT