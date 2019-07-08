Бюро Ушакова в Брюсселе будет руководить его бывший советник Ивета Серс

Руководителем бюро евродепутата Нила Ушакова ("Согласие") в Брюсселе будет дипломат Ивета Серс, которая ранее была советником Ушакова по иностранным делам. Об этом сообщил агентству LETA сам Ушаков.
Серс училась на факультете финансов и торговли Латвийского университета, затем в Великобритании. Работала в Министерстве иностранных дел, в генеральном консульстве Латвии в Санкт-Петербурге.
В бюро Ушакова в Брюсселе будут работать люди, которые были его советниками в Рижской думе. Более точный состав новой команды он назовет через две недели.
Супруга бывшего мэра Ивета Страутиня-Ушакова не будет занимать официальных должностей в его команде в Европарламенте.