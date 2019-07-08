Вт, 9.07.2019
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В центре Тбилиси начались столкновения участников двух акций

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Столкновения в Грузии 20 июня

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

Возле парламента Грузии в Тбилиси возникли столкновения между участниками двух акций протеста. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Первый канал Грузии.

Митингующие начали кидать друг в друга бутылки. После этого с территории полицией было выведено несколько человек. "Рустави 2" сообщает, что было задержано два человека.

Возле парламента Грузии сосредоточились противники "российской оккупации", а также люди, которые являются противниками "Марша достоинства".

"Марш достоинства" - немногочисленная акция, которая организована 8 июля местными ЛГБТ-активистами. Принимающие участие в марше ранее прошли колонной у здания МВД в Тбилиси под охраной сотрудников полиции.

Галерея: Столкновения в Грузии 20 июня

Как сообщает "Интерфакс", у здания парламента разбили голову стороннику антироссийской акции. Полицейские оперативно доставили раненого к машине скорой помощи.

Помимо этого, акция протеста проходит у офиса телеканала "Рустави 2". Акция была начата 7 июля после того, как журналист Георгия Габуния выступил в прямом эфире с нецензурной руганью в адрес главы России Владимира Путина. Журналист был отстранен от работы на два месяца, митингующие требуют его полного увольнения.

Видео: протесты в Грузии

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