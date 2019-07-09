Результаты экзаменов по математике - худшие за последние десять лет

Средний результат школьников на централизованном экзамене по математике продолжает падать и в этом году, свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.
В 2018/2019 учебном году средний результат школьников на экзамене по математике составил 32,7%, что на 1,9 процентных пункта ниже, чем в прошлом году. Падение среднего результата продолжается уже пятый год подряд, выяснило агентство LETA в Государственном центре содержания образования.
За последние десять лет самый высокий средний результат на экзамене по математике школьники показали в 2015 году, когда он достиг 43,6%. В этом году 226 школьников не смогли сдать централизованный экзамен по математике.
Худший результат за десятилетие в этом году учащиеся школ показали и на экзамене по физике, где средний результат составил 37,5%.
Средний результат экзамена по английскому языку, составивший 62,7%, в этом году, наоборот, оказался самым высоким за последние десять лет. И на экзамене по русскому языку школьники смогли достичь лучшего результата за последнее десятиелетие - 74,4%, что на 4,1 процентный пункт выше, чем в прошлом году.
В этом году улучшился средний результат учащихся на экзамене по французскому языку, который составил 69,1% и вернулся на уровень 2014 года. Похожая ситуация сложилась на экзамене по немецкому языку, средний уровень результатов здесь составил 71,9%.
Результаты школьников на экзамене по химии за последние десять лет были очень нестабильными. Зафиксированный в этом году результат в 62,8% на 1,3 процентных пункта выше, чем в прошлом году. Самый лучший результат в экзамене по химии школьники показали в 2015 году, когда он составил 65,6%.
Средний результат школьников на экзамене по биологии продолжил падать и в этом году, достигнув 57,1%, что является вторым самым слабым результатом за последние десять лет.
Средний результат школьников на экзамене по истории составил 41,3%, поднявшись после очередного падения в прошлом году.
Средний результат учащихся на экзамене по латышскому языку составил 49,9%, что на 2,7% ниже, чем в прошлом году. Лучший средний результат на экзамене по латышскому языку за последние десять лет составил 55,72%.
Если ученика не устраивает результат, полученный на централизованном экзамене, в течение месяца после получения сертификата в порядке, установленном в законе об административном процессе, он имеет право написать адресованное Государственному центру содержания образования заявление с просьбой пересмотреть его результат. Комиссия по апелляциям Государственного центра содержания образования в течение месяца рассмотрит эту заявку и примет решение об изменении оценки, если на то будут основания.