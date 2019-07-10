За пять лет количество ям на дорогах уменьшилось на 40%

LAU завершило запланированные на этот год массовые ремонтные работы на главных, региональных и местных асфальтированных государственных автодорогах.

По сравнению с 2014 годом объем ремонтных работ по ликвидации ям на асфальтированных автодорогах уменьшился на 40%, а затраты на ремонтные работы уменьшились на 4 млн евро. Самое существенное снижение количества ям - на 58% - наблюдается на главных автодорогах страны.

В 2014 году затраты на ремонт автодорог составили более 10 млн евро, а в этом году - всего 6 млн евро. Средства, которые не будут потрачены на ремонтные работы по устранению ям, будут направлены на обработку однослойного покрытия асфальтовых автодорог, находящихся в аварийном состоянии, а также приведение в порядок систем по отводу воды на грунтовых автодорогах.

В общей сложности в этом году работы по устранению ям были проведены на площади в 265 000 квадратных метров, а пять лет назад потребовалось отремонтировать 444 000 квадратных метров ям на дорогах.

Массовый ремонт ям на автодорогах класса содержания C и D был окончен 1 июля, а на автодорогах класса содержания B - 15 июня. В свою очередь ремонт ям на главных государственных и важнейших региональных автодорогах с наибольшей интенсивностью движения, то есть дорогах, для которых определен класс содержания А, был окончен 31 мая. Ямы, появляющиеся повторно, ремонтируются круглый год.