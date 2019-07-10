И гарнир, и закуска, и просто так: тушеные кабачки с рисом
"Такое овощное рагу я готовлю очень часто летом в сезон кабачков, причем сразу в большой кастрюле. Потом храню в холодильнике и, когда нужно, подаю к столу. На мой взгляд, холодное оно еще вкуснее", - написала Наталья Калнина под видеорецептом, который на днях разместила на своем YouTube-канале.
Некоторые Интернет-пользователи посоветовали добавить в это блюдо еще и сладкую паприку. Мы же делимся оригинальным рецептом от автора.
Ингредиенты: кабачки -1 кг (2-3 шт.), лук - 1 шт., морковь - 1 шт., рис - 50 -г, вода - 50 мл, соль - 1/2 ч. л., чеснок - 2-3 зубчика, помидоры - 2 шт., лавровый лист - 1-2 шт., черный перец и зелень укропа - по вкусу, растительное масло - 6 ст. л.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!