В Непале со взлетной полосы слетел самолет с 65 людьми на борту; есть пострадавше

В пятницу был закрыт аэропорт в столице Непала Катманду, так как за пределы взлетной полосы выехал самолет с 65 людьми на борту, заблокировав ее, сообщает AFP.
Самолет ATR-72 местной авиакомпании Yeti Airlines, который с 62 пассажирами и тремя членами экипажа прибыл из Непалганджи на юге страны, после приземления съехал с взлетно-посадочной полосы.
В результате, два человека получили травмы.
Руководитель аэропорта Радж Кумар агентству AFP сказал, что шасси самолета застряли в грязи, поэтому пока что неизвестно, когда взлетно-посадочную полосу получится освободить.