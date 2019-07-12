Сб, 13.07.2019
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В Непале со взлетной полосы слетел самолет с 65 людьми на борту; есть пострадавше

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу был закрыт аэропорт в столице Непала Катманду, так как за пределы взлетной полосы выехал самолет с 65 людьми на борту, заблокировав ее, сообщает AFP.

Самолет ATR-72 местной авиакомпании Yeti Airlines, который с 62 пассажирами и тремя членами экипажа прибыл из Непалганджи на юге страны, после приземления съехал с взлетно-посадочной полосы.

В результате, два человека получили травмы.

Руководитель аэропорта Радж Кумар агентству AFP сказал, что шасси самолета застряли в грязи, поэтому пока что неизвестно, когда взлетно-посадочную полосу получится освободить.

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