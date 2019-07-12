Констатированы восемь новых случаев заболевания АЧС

Заболевание АЧС было выявлено в Анджельской волости Дагдского края, Гарсенской волости Акнистского края, Браславской волости Алойского края, Ницгалской волости Даугавпилсского края, Аудриньской волости Резекненского края, Пампальской и Яунлутриньской волостях Салдусского края.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 209 кабанов в 116 волостях 51 края.

Впервые АЧС была обнаружена в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.