Констатированы восемь новых случаев заболевания АЧС

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали восемь новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, свидетельствует информация ПВС.
Заболевание АЧС было выявлено в Анджельской волости Дагдского края, Гарсенской волости Акнистского края, Браславской волости Алойского края, Ницгалской волости Даугавпилсского края, Аудриньской волости Резекненского края, Пампальской и Яунлутриньской волостях Салдусского края.
Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 209 кабанов в 116 волостях 51 края.
Впервые АЧС была обнаружена в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.