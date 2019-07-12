Сб, 13.07.2019
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Констатированы восемь новых случаев заболевания АЧС

Кабан. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали восемь новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, свидетельствует информация ПВС.

Заболевание АЧС было выявлено в Анджельской волости Дагдского края, Гарсенской волости Акнистского края, Браславской волости Алойского края, Ницгалской волости Даугавпилсского края, Аудриньской волости Резекненского края, Пампальской и Яунлутриньской волостях Салдусского края.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 209 кабанов в 116 волостях 51 края.

Впервые АЧС была обнаружена в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

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