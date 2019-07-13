Видео: здание пророссийского телеканала в Киеве обстреляли из гранатомета

Украинская полиция сообщила, что около четырех утра правоохранительные органы получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева, передает Корреспондент.net.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет, полиция открыла уголовное производство.

"Медуза" сообщает, что полиция квалифицирует произошедшее как теракт. Расследованием инцидента займется Служба безопасности Украины.

"112 Украина" - информационно-аналитический телеканал, который начал работу в ноябре 2013 года. С декабря 2018-м им владеет депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак. По данным СМИ, он связан совместным бизнесом с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, которого называют "кумом Путина". "Медуза"

Издание сообщает, что телеканал "112 Украина" на этой неделе уже попадал в поле зрения Генпрокуратуры Украины. Каналу пригрозили завести уголовное дело о госизмене, если он покажет фильм "Нерассказанная история Украины" ("Revealing Ukraine") американского режиссера Оливера Стоуна.

Это фильм о событиях, произошедших в Украине с 2014 года. В рамках картины интервью дали Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин.

Показ фильма на "112 Украина" был запланирован на 16 июля.