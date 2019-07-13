Видео: здание пророссийского телеканала в Киеве обстреляли из гранатомета

В ночь на субботу, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала "112 Украина", сообщил сам канал и полиция Киева.
Украинская полиция сообщила, что около четырех утра правоохранительные органы получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева, передает Корреспондент.net.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет, полиция открыла уголовное производство.
"Медуза" сообщает, что полиция квалифицирует произошедшее как теракт. Расследованием инцидента займется Служба безопасности Украины.
"112 Украина" - информационно-аналитический телеканал, который начал работу в ноябре 2013 года. С декабря 2018-м им владеет депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак. По данным СМИ, он связан совместным бизнесом с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, которого называют "кумом Путина".
Издание сообщает, что телеканал "112 Украина" на этой неделе уже попадал в поле зрения Генпрокуратуры Украины. Каналу пригрозили завести уголовное дело о госизмене, если он покажет фильм "Нерассказанная история Украины" ("Revealing Ukraine") американского режиссера Оливера Стоуна.
Это фильм о событиях, произошедших в Украине с 2014 года. В рамках картины интервью дали Виктор Медведчук и президент России Владимир Путин.
Показ фильма на "112 Украина" был запланирован на 16 июля.
Телеканал на днях также опубликовал открытое обращение в правоохранительные органы с просьбой защитить коллектив от "национал-радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала".