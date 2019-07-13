Вс, 14.07.2019
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Фото и видео: сопровождавшие эстонского гонщика военные вертолеты снесли кровлю дома

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Из-за воздушных вихрей, которые возникли от сопровождавших на открытии Rally Estonia эстонского гонщика Оття Тянака военных вертолетов, упала кровля с крыши дома, находящегося на Ратушной площади в Тарту, передает Rus.Postimees.

"Увидели с ребенком из окна, как вертолеты зависли над нашим домом", - сказала автор снимков Мария Кильк.

Вертолеты некоторое время были на одном месте и возникший от них вихрь снес с крыши кровлю.

ФОТО: Maria Kilk

"Кровля летела с большой скоростью и это действительно чудо, что никто не пострадал", - добавила Кильк.

Но грохот взволновал находившихся на Ратушной площади людей.

Кильк сказала, что во внутреннем дворе бара Pahad Poisid, куда приземлилась кровля, люди ходят постоянно.

"Например, работники выносят мусор", - отметила она.

Помимо кровли, на землю приземлились и каменные обломки, которые упали прямо возле Ратушной площади. В связи с этим в полицию позвонили два раза.

Насколько известно, никто не пострадал.

ФОТО: Maria Kilk

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