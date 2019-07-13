Фото и видео: сопровождавшие эстонского гонщика военные вертолеты снесли кровлю дома

"Увидели с ребенком из окна, как вертолеты зависли над нашим домом", - сказала автор снимков Мария Кильк.
Вертолеты некоторое время были на одном месте и возникший от них вихрь снес с крыши кровлю.
"Кровля летела с большой скоростью и это действительно чудо, что никто не пострадал", - добавила Кильк.
Но грохот взволновал находившихся на Ратушной площади людей.
Кильк сказала, что во внутреннем дворе бара Pahad Poisid, куда приземлилась кровля, люди ходят постоянно.
"Например, работники выносят мусор", - отметила она.
Помимо кровли, на землю приземлились и каменные обломки, которые упали прямо возле Ратушной площади. В связи с этим в полицию позвонили два раза.
Насколько известно, никто не пострадал.