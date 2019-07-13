Визит Кариньша в США: За Латвией следят, в страну - верят

Премьер отметил, что за последние три дня он встречался в США с разными людьми, в том числе с представителями правительства и Конгресса, бизнесменами, аналитиками и журналистами.

В целом, по его мнению, в США на Латвию реагируют позитивно и с большим интересом.

По словам Кариньша, должностные лица США и предприниматели очень положительно оценивают усилия правительства по упорядочиванию инвестиционной среды в Латвии.

Премьер-министр подчеркнул, что привлечение инвестиций для Латвии имеет важное значение, особенно в отраслях с высокой добавленной стоимостью, чтобы обеспечить повышение производительности труда и рост зарплат в стране.

"Мы хотим не только дать работу людям, но и добиться, чтобы экономика позволяла платить более высокие зарплаты", - сказал премьер.

Кариньш отметил, что для Латвии важно привлекать инвестиции из европейских стран, в том числе Германии, Швеции и Испании, а также США.

На вопрос, высказывалась ли в адрес Латвии какая-либо критика, премьер ответил, что, наоборот, прозвучала оценка проделанной работы, в том числе отмечалось, что Латвия способна вкладывать средства в свою оборону.

"Наша философия - заботиться самим о себе, а тогда и нашим союзникам будет гораздо интереснее смотреть, как нам дополнительно помочь", - сказал премьер.