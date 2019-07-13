Визит Кариньша в США: За Латвией следят, в страну - верят

В целом у США позитивное мнение о Латвии и ее инвестиционном климате, сказал агентству LETA премьер-министр Кришьянис Кариньш, который находится с визитом в США.
Премьер отметил, что за последние три дня он встречался в США с разными людьми, в том числе с представителями правительства и Конгресса, бизнесменами, аналитиками и журналистами.
В целом, по его мнению, в США на Латвию реагируют позитивно и с большим интересом.
По словам Кариньша, должностные лица США и предприниматели очень положительно оценивают усилия правительства по упорядочиванию инвестиционной среды в Латвии.
Премьер-министр подчеркнул, что привлечение инвестиций для Латвии имеет важное значение, особенно в отраслях с высокой добавленной стоимостью, чтобы обеспечить повышение производительности труда и рост зарплат в стране.
"Мы хотим не только дать работу людям, но и добиться, чтобы экономика позволяла платить более высокие зарплаты", - сказал премьер.
Кариньш отметил, что для Латвии важно привлекать инвестиции из европейских стран, в том числе Германии, Швеции и Испании, а также США.
На вопрос, высказывалась ли в адрес Латвии какая-либо критика, премьер ответил, что, наоборот, прозвучала оценка проделанной работы, в том числе отмечалось, что Латвия способна вкладывать средства в свою оборону.
"Наша философия - заботиться самим о себе, а тогда и нашим союзникам будет гораздо интереснее смотреть, как нам дополнительно помочь", - сказал премьер.
Кариньш уверен, что Латвия выбрала правильное направление развития и союзники эти усилия оценят, в результате чего будут расти и местные инвестиции, и инвестиции других стран.