Наряд дня: Амаль Клуни в сексуально-официальном алом с изюминкой
На днях 41-летняя Амаль Клуни посетила конференцию свободы СМИ в Лондоне. Для этого официального мероприятия юрист и супруга американского актера Джорджа Клуни выбрала алое платье-футляр и укороченный пиджак в тон от американского бренда Zac Posen.
Строгий крой наряда идеально балансировал с его насыщенным цветом, а ярко-сиреневая отделка на жакете придала некую изюминку.
Все остальное в образе обворожительной Амаль служило лишь идеальным дополнением - серые лодочки на высоченном каблуке, макияж и естественная укладка крупными волнами.
Согласитесь, эта красотка как никто умеет выглядеть сексуально даже в официальном!
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