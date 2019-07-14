Вс, 14.07.2019
До досрочных парламентских выборов в Киеве осталась почти неделя. То, что пока лидирует партия Зеленского - и, по-видимому, продолжит, - новость вполне предсказуемая и... не очень важная. Гораздо серьезнее другое: сохранит ли Украина при новом правительстве свои прежние позиции в политической Европе? Иван Пауков, комментатор TVNET

Наряд дня: Амаль Клуни в сексуально-официальном алом с изюминкой
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ФОТО: Reuters/ScanPix

На днях 41-летняя Амаль Клуни посетила конференцию свободы СМИ в Лондоне. Для этого официального мероприятия юрист и супруга американского актера Джорджа Клуни выбрала алое платье-футляр и укороченный пиджак в тон от американского бренда Zac Posen.

Строгий крой наряда идеально балансировал с его насыщенным цветом, а ярко-сиреневая отделка на жакете придала некую изюминку.

Все остальное в образе обворожительной Амаль служило лишь идеальным дополнением - серые лодочки на высоченном каблуке, макияж и естественная укладка крупными волнами.

Согласитесь, эта красотка как никто умеет выглядеть сексуально даже в официальном!

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

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