Илзе Винькеле: "У меня не только хорошее здоровье, но и грудь"

47-летняя министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью журналу Ieva откровенно рассказала о том моменте, когда поняла, что никогда не будет соответствовать параметрам 90-60-90. Это произошло в тот день, когда в школе измеряли рост, и она оказалось самой низкой в классе. Так это оставалось всю школьную пору.
Она пояснила, что приняла это открытие как норму.
"Это означает, что я никогда не расстраивалась из-за своих размеров, просто жила.
Стоит сказать, что я никогда не была очень полной - природа и родители наградили меня грудью, поэтому я выгляжу больше, чем я есть на самом деле", - рассказала она.
Политик не скрывала радости, что от родителей унаследовала хорошие гены, которые наградили ее хорошим здоровьем, и это гораздо важнее, чем заморачиваться на цифрах на весах.
"У меня не только хорошее здоровье, но и грудь. И у меня такая грудь будет всегда. Что я с этим могу поделать? Ничего! Всю жизнь быть недовольной - это не для меня.
Главное - я никогда не чувствовала себя физически плохо. Но это не значит, что мне все равно, как я выгляжу. Отнюдь нет! Мне нравится наряжаться. Но больше на радость себе. Понимаете, тело - это важно, но не самое важное", - признала министр.