В Таллинне латвиец на Lexus пытался сбежать от полиции

В пятницу, 12 июля, полиция Таллинна задержала водителя автомобиля Lexus, который устроил гонки со стражами порядка. За рулем транспортного средства был гражданин Латвии. Об этом сообщает Rus.Postimees со ссылкой на эстонский телеканал.
Отмечается, что транспортное средство проехало перекресток, когда горел красный свет светофора. На сигнал полиции автомобиль не отреагировал и попытался скрыться.
Как сообщает местная полиция, у водителя были при себе права на управление транспортным средством. Ничего подозрительного при осмотре машины полицейские также не обнаружили.
До сих пор неизвестно, почему водитель пытался бежать от стражей порядка. Он будет наказан в административном порядке за проезд на красный свет и игнорирование указания остановиться.