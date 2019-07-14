В Таллинне латвиец на Lexus пытался сбежать от полиции

Отмечается, что транспортное средство проехало перекресток, когда горел красный свет светофора. На сигнал полиции автомобиль не отреагировал и попытался скрыться.

Как сообщает местная полиция, у водителя были при себе права на управление транспортным средством. Ничего подозрительного при осмотре машины полицейские также не обнаружили.