В Финляндии впервые в истории прошел чемпионат по вязанию под heavy metal

Финал чемпионата проходил в местном центре туризма и народного творчества, всего в нем приняли участие 12 конкурсантов. Финалистов лишь за пару часов до выхода на сцену знакомили с песней, под которую им предстоит вязать, что давало им мало времени на подготовку.

Победителями чемпионата стали конкурсанты из Японии. Их выступлении участвовали солист со спицами и мотком ниток в руках, одетый в кимоно, а также два бойца сумо.

Как отметило жюри, японцам удалось с помощью своего представления показать национальную культуру, они также активно взаимодействовали с аудиторией. Команда из Японии выиграла первое место, а также заработала главный приз - возможность остановиться в одном из финских отелей на время приезда на следующий чемпионат.

Второе место заняла финалистка из Дании Эллен, а на третьей позиции оказались представители США 9 Inch Needles.

Прямую трансляцию чемпионата посмотрели более 2 млн человек. В следующем году чемпионат также состоится в финском Йонсэуу.



Что это за чемпионат?

Полуфинал состязания прошел в конце мая этого года - на конкурс были отправлены видео из 13 стран. На сам чемпионат в финал прошли 12 композиций из восьми стран.

В чемпионате участвовали конкурсанты из Великобритании, Японии, Латвии, Швеции, Финляндии, Дании, США и России.

Музыкальный жанр heavy metal считается неотъемлемой частью финской культуры. На каждые 100 000 жителей страны приходится 50 таких музыкальных групп - это больше, чем еще где-либо в мире.

Как указали организаторы чемпионата, вязание и heavy metal объединяет "радость творчества, создание чего-то своими руками".