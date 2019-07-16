Ученые назвали наименее уязвимую перед раком группу крови

Медики Каролинского института в Швеции начали свое масштабное исследование еще полвека тому назад, а на протяжении 35 лет они наблюдали за больными в клиниках Великобритании, исследовав за это время более миллиона пациентов. В ходе экспериментов было установлено, что люди с группой крови I наименее всего подвержены раковым заболеваниям.