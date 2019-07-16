Ср, 17.07.2019
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Ученые назвали наименее уязвимую перед раком группу крови
Это доказано!

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Шведские ученые в ходе многолетнего исследования выявили группу крови, которая наименее уязвима перед онкологическими заболеваниями. Выяснилось, что наименьшее число заболевших раком среди обладателей 1-й группы крови (I).

Медики Каролинского института в Швеции начали свое масштабное исследование еще полвека тому назад, а на протяжении 35 лет они наблюдали за больными в клиниках Великобритании, исследовав за это время более миллиона пациентов. В ходе экспериментов было установлено, что люди с группой крови I наименее всего подвержены раковым заболеваниям.

Что касается остальных, то ученые пришли к выводу, что

обладатели группы крови II чаще других болеют раком желудка, а те, у кого она определена как III и IV, - раком поджелудочной железы.

По словам медиков, основные причины развития злокачественных опухолей - это употребление алкоголя, курение, а также применение противовоспалительных нестероидных препаратов.

Ранее специалисты Национального центра биотехнологической информации США установили, что обладатели1-й группы крови чаще остальных подвержены гастритам и язвенным формам заболеваний.

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