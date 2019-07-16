Ученые назвали наименее уязвимую перед раком группу крови
Шведские ученые в ходе многолетнего исследования выявили группу крови, которая наименее уязвима перед онкологическими заболеваниями. Выяснилось, что наименьшее число заболевших раком среди обладателей 1-й группы крови (I).
Медики Каролинского института в Швеции начали свое масштабное исследование еще полвека тому назад, а на протяжении 35 лет они наблюдали за больными в клиниках Великобритании, исследовав за это время более миллиона пациентов. В ходе экспериментов было установлено, что люди с группой крови I наименее всего подвержены раковым заболеваниям.
Что касается остальных, то ученые пришли к выводу, что
обладатели группы крови II чаще других болеют раком желудка, а те, у кого она определена как III и IV, - раком поджелудочной железы.
По словам медиков, основные причины развития злокачественных опухолей - это употребление алкоголя, курение, а также применение противовоспалительных нестероидных препаратов.
Ранее специалисты Национального центра биотехнологической информации США установили, что обладатели1-й группы крови чаще остальных подвержены гастритам и язвенным формам заболеваний.