Хелсизм - психическое расстройство, которое сложно диагностировать
Подвижный образ жизни, забота о себе, сбалансированное питание - никто не сомневается, что все действия, направленные на улучшение здоровья, приветствуются, однако все чаще в таких действиях проявляется тенденция переусердствования. Это связывают с понятием "хелсизм", которое с одной стороны означает осознание здоровья как ценности, а с другой - впадение в крайности, которые уже граничат с таким психическим заболеванием, как зависимость от процессов.
"Хелсизм - это дуальное понятие, и его темная сторона - чрезмерная концентрация на здоровости", - начинает ведущая исследователь Института общественного здоровья Рижского университета им. Страдиня (RSU) Анда Кивите-Уртане.
"По сути, это зависимость от процессов, например, от здорового питания (орторексия), или чрезмерная тяга к созданию мышечной массы (дисморфия).
Еще можно упомянуть солнечные ванны, танцы, учебу - вроде бы хорошие вещи, которые могут стать опасными, если переусердствовать", - добавляет она.
Исследователи занялись изучением хелсизма относительно недавно, и здесь раскрывается огромное поле деятельности как в области диагностики, так и лечения.
Пока среди исследователей нет единства даже по поводу того, что такое хелсизм - зависимость, когнитивные расстройства или нарушения контроля импульсов.
Говоря о том, у кого выше риск попасть в крайности хелсизма, Кивите-Уртане отмечает: исследования показывают, что орторексия наиболее распространена среди веганов и вегетарианцев, а не среди "всеядных", в свою очередь мышечная дисморфия больше характерна для мужчин и военных.
В международных исследованиях пришли к выводу, что тяга к крайностям в стремлении к здоровости может затронуть 2-2,5% населения.
Более характерно это для стран с высоким уровнем благосостояния, и в Латвии эта тенденция также становится все более популярной.
"В публичном пространстве все чаще появляются сообщения о связи здоровости (или полезности) с успешной и счастливой жизнью. Хорошо, что люди обращают внимание на свое здоровье, но хватает примеров и второй крайности - например, ты не так хорош и успешен, если в субботу в 7.00 в социальной сети Facebook нет селфи из фитнес-зала", - говорит эксперт.
Хелсизм - это проблема психического здоровья, которую сложно диагностировать, так как нет точных измерительных инструментов. А. Кивите-Уртане подчеркивает: "Так же, как и другие и психические заболевания, хелсизм можно диагностировать комплексом проверенных вопросов, но пока нет общепринятой заимствованной методики, красные линии мы можем провести, руководствуясь шестью симптомами зависимости.
- Есть повод для волнения, если у человека начинается одержимость определенным процессом (конкретная привычка становится самой важной в жизни); если наблюдаются изменения настроения; если привычку необходимо практиковать во все больших объемах для того, чтобы получить удовольствие; если начинаются симптомы абсистенции - неприятные ощущения или физические проявления (потливость, озноб); если возникают конфликтные ситуации между окружающими и зависимым, а также внутренний конфликт; если есть тенденция возвращаться к практике после периода воздержания.
Как и с любой проблемой психического здоровья, с хелсизмом стоит обращаться за помощью к наркологу, психологу, психотерапевту или психиатру.
"Зависимости образуются постепенно, и надежного рецепта, как не попасть под их влияние, нет. Необходимо жить сбалансированно и без крайностей, следовать здравому смыслу и мыслить критично. В противном случае вред может быть как для психического, так и для физического здоровья и благосостояния.
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Видео: Темная сторона хелсизма