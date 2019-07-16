Хелсизм - психическое расстройство, которое сложно диагностировать

"Хелсизм - это дуальное понятие, и его темная сторона - чрезмерная концентрация на здоровости", - начинает ведущая исследователь Института общественного здоровья Рижского университета им. Страдиня (RSU) Анда Кивите-Уртане.

"По сути, это зависимость от процессов, например, от здорового питания (орторексия), или чрезмерная тяга к созданию мышечной массы (дисморфия).

Еще можно упомянуть солнечные ванны, танцы, учебу - вроде бы хорошие вещи, которые могут стать опасными, если переусердствовать", - добавляет она.

Исследователи занялись изучением хелсизма относительно недавно, и здесь раскрывается огромное поле деятельности как в области диагностики, так и лечения.

Пока среди исследователей нет единства даже по поводу того, что такое хелсизм - зависимость, когнитивные расстройства или нарушения контроля импульсов.

Говоря о том, у кого выше риск попасть в крайности хелсизма, Кивите-Уртане отмечает: исследования показывают, что орторексия наиболее распространена среди веганов и вегетарианцев, а не среди "всеядных", в свою очередь мышечная дисморфия больше характерна для мужчин и военных.

В международных исследованиях пришли к выводу, что тяга к крайностям в стремлении к здоровости может затронуть 2-2,5% населения.

Более характерно это для стран с высоким уровнем благосостояния, и в Латвии эта тенденция также становится все более популярной.

"В публичном пространстве все чаще появляются сообщения о связи здоровости (или полезности) с успешной и счастливой жизнью. Хорошо, что люди обращают внимание на свое здоровье, но хватает примеров и второй крайности - например, ты не так хорош и успешен, если в субботу в 7.00 в социальной сети Facebook нет селфи из фитнес-зала", - говорит эксперт.

Хелсизм - это проблема психического здоровья, которую сложно диагностировать, так как нет точных измерительных инструментов. А. Кивите-Уртане подчеркивает: "Так же, как и другие и психические заболевания, хелсизм можно диагностировать комплексом проверенных вопросов, но пока нет общепринятой заимствованной методики, красные линии мы можем провести, руководствуясь шестью симптомами зависимости.

Есть повод для волнения, если у человека начинается одержимость определенным процессом (конкретная привычка становится самой важной в жизни); если наблюдаются изменения настроения; если привычку необходимо практиковать во все больших объемах для того, чтобы получить удовольствие; если начинаются симптомы абсистенции - неприятные ощущения или физические проявления (потливость, озноб); если возникают конфликтные ситуации между окружающими и зависимым, а также внутренний конфликт; если есть тенденция возвращаться к практике после периода воздержания.

Как и с любой проблемой психического здоровья, с хелсизмом стоит обращаться за помощью к наркологу, психологу, психотерапевту или психиатру.

"Зависимости образуются постепенно, и надежного рецепта, как не попасть под их влияние, нет. Необходимо жить сбалансированно и без крайностей, следовать здравому смыслу и мыслить критично. В противном случае вред может быть как для психического, так и для физического здоровья и благосостояния.

Подробнее - в видеоматериале!