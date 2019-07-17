Полиция расследует семь связанных с КОЗ уголовных процессов

Пять дел ведутся о мошенничестве, одно о попытке мошенничества и еще одно о злоупотреблении служебным положением.

В уголовных процессах есть один подозреваемый, но, по словам Юревицы, это не должностное лицо. С учетом того, что мошенничесткие действия совершались в интересах предприятий, в восьми случаях применены меры принудительного воздействия на юридических лиц.

В законе предусмотрены четыре такие меры - ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества.

По начатым уголовным процессам продолжается активное расследование, поэтому более подробной информации полиция не предоставляет.