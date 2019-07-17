Ср, 17.07.2019
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Полиция расследует семь связанных с КОЗ уголовных процессов

Электрическая лампочка. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Госполиция в настоящее время расследует семь уголовных процессов о возможных нарушениях с компонентом обязательной закупки (КОЗ), сообщила пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.

Пять дел ведутся о мошенничестве, одно о попытке мошенничества и еще одно о злоупотреблении служебным положением.

В уголовных процессах есть один подозреваемый, но, по словам Юревицы, это не должностное лицо. С учетом того, что мошенничесткие действия совершались в интересах предприятий, в восьми случаях применены меры принудительного воздействия на юридических лиц.

В законе предусмотрены четыре такие меры - ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества.

По начатым уголовным процессам продолжается активное расследование, поэтому более подробной информации полиция не предоставляет.

Полиция напоминает также, что в прошлом году в прокуратуру был передан уголовный процесс против сотрудников Rīgas enerģija и Latvijas energoceltnieks о мошенничестве с разрешениями на производство энергии в рамках КОЗ.

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