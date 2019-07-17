Полиция расследует семь связанных с КОЗ уголовных процессов

Госполиция в настоящее время расследует семь уголовных процессов о возможных нарушениях с компонентом обязательной закупки (КОЗ), сообщила пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица.
Пять дел ведутся о мошенничестве, одно о попытке мошенничества и еще одно о злоупотреблении служебным положением.
В уголовных процессах есть один подозреваемый, но, по словам Юревицы, это не должностное лицо. С учетом того, что мошенничесткие действия совершались в интересах предприятий, в восьми случаях применены меры принудительного воздействия на юридических лиц.
В законе предусмотрены четыре такие меры - ликвидация, ограничение прав, конфискация имущества.
По начатым уголовным процессам продолжается активное расследование, поэтому более подробной информации полиция не предоставляет.
Полиция напоминает также, что в прошлом году в прокуратуру был передан уголовный процесс против сотрудников Rīgas enerģija и Latvijas energoceltnieks о мошенничестве с разрешениями на производство энергии в рамках КОЗ.