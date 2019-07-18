"Это уму непостижимо": министр шокирована ситуацией в сфере усыновления детей

По словам политика, во время регионального визита и встреч с приемными семьями у нее возникло впечатление, что ситуация становится все плачевнее.

Министра особенно беспокоит тот факт, что государство вкладывает финансовые средства, чтобы обеспечить ребенку приемную семью, то есть обеспечивает финансирование для увеличения числа приемных семей, опекунов и усыновителей.

Петравича добавила, что за пять месяцев текущего года центрам поддержки внесемейной опеки было выделено около половины миллиона евро, чтобы в них обеспечивались различные консультации и услуги для семей, которым это необходимо. Также обучены 205 приемных семей, опекунов и усыновителей, 90 из этих семей являются пустыми, хотя в различных учреждениях содержатся более 700 детей.

Сначала она не понимала сложившуюся ситуацию, однако при беседе с приемными семьями политик выяснила, как ей кажется, основные проблемы. Одной из них является незаинтересованность сиротских судов в нахождении ребенку семьи.

"Семья приходит в сиротский суд и, первый вопрос, который задают ей, заключается в том, зачем этим людям нужен ребенок, что они с ним будут делать, где он будет жить", - рассказала Петравича.

Она указала, что никто не идет семьям навстречу, если те приходят в центр детской опеки, чтобы познакомиться с ребенком.

Петравича выразила мнение, что центры заинтересованы в содержании детей в учреждении, поскольку это обеспечивает руководителям центров и сотрудникам зарплату и рабочие места.

Министр считает, что и самоуправления заинтересованы в существовании детских домов. По ее словам, как рассказали приемные семьи, перед встречей с ребенком их запугивали диагнозами, которые есть у ребенка.

"Перед ними кладут целый лист с диагнозами, или сестричка перечисляет все возможные диагнозы, которые она выучила в университетские годы. Указывают даже на случаи, когда первая встреча проходит успешно, а на второй встрече ребенок уже говорит заученными фразами, что больше не хочет встреч", - заявила Петравича, назвав ситуацию абсурдной.

Также, по словам политика, бывают случаи, в которых ребенка на встречу с потенциальной семье привозят с опозданием на четыре часа или не привозят вовсе.

"Осознанно создаются все самые немыслимые преграды для попадания ребенка в семью мы со своей стороны можем делать все, что хотим, в том числе и увеличить пособия. Тем временем приемные семьи говорят не о финансовых трудностях, а проблемах с отношением", - указала министр.

Вся эта информация свидетельствует о том, что семьи больше не могут самостоятельно приходить в учреждения, возможно, их должен сопровождать представитель Госинспекции по защите прав ребенка или другой специалист.