Чт, 18.07.2019
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В Риге состоялся ужин Белого pop-up пикника: не хуже, чем в Рокфеллер-парке!
Фото

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В четверг, 18 июля, в Риге состоялся ужин Белого pop-up пикника. Мероприятие примечательно тем, что место его провидения неизвестно до самого последнего момента. 

Лишь за три часа до начала пикника участники получают адрес, по которому им нужно прибыть одетым элегантно и в белое, взяв с собой столовые приборы и декорации, вино и закуски, чтобы всем вместе создать праздничную атмосферу и пережить это магическое событие.

В этом году ужин Белого pop-up пикника прошел в Доме конгрессов.

Смотрите галерею!

Кстати, незадолго до этого подобный Белый пикник с ужином состоялся в Рокфеллер-парке в Нью-Йорке. Смотрите фото и сравните.

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