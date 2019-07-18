В Риге состоялся ужин Белого pop-up пикника: не хуже, чем в Рокфеллер-парке!

Лишь за три часа до начала пикника участники получают адрес, по которому им нужно прибыть одетым элегантно и в белое, взяв с собой столовые приборы и декорации, вино и закуски, чтобы всем вместе создать праздничную атмосферу и пережить это магическое событие.