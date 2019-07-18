В Риге состоялся ужин Белого pop-up пикника: не хуже, чем в Рокфеллер-парке!
В четверг, 18 июля, в Риге состоялся ужин Белого pop-up пикника. Мероприятие примечательно тем, что место его провидения неизвестно до самого последнего момента.
Лишь за три часа до начала пикника участники получают адрес, по которому им нужно прибыть одетым элегантно и в белое, взяв с собой столовые приборы и декорации, вино и закуски, чтобы всем вместе создать праздничную атмосферу и пережить это магическое событие.
В этом году ужин Белого pop-up пикника прошел в Доме конгрессов.
Смотрите галерею!
Кстати, незадолго до этого подобный Белый пикник с ужином состоялся в Рокфеллер-парке в Нью-Йорке. Смотрите фото и сравните.