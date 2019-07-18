Чт, 18.07.2019
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В Болдерае пьяный водитель без прав ездил на машине по кладбищу

Госполиция. Иллюстративное фото

ФОТО: Toms Koklītis / LETA

Утром в пятницу, 12 июля, сотрудники Курземского управления муниципальной полиции Риги получили вызов в связи с необычной ситуацией - по Новому Болдерайскому кладбищу на автомобиле гоняет агрессивный и, возможно, пьяный мужчина, сообщает передача Degpunktā.

Полицейские быстро прибыли на место происшествия и через забор кладбища заметили машину, однако в тот момент она не была в движении. Вскоре автомобиль поехал, и полицейские его остановили.

Инспекторам сразу стало ясно, что в этот раз нужно будет звать на помощь дорожную полицию, так как водитель шатался, от него исходил сильный запах алкоголя. Во время проверки данных оказалось, что водительских прав у мужчины нет.

Нарушитель обвинил полицейских в том, что его остановили без какой-либо причины. По его словам, он просто приехал прибраться  на могиле отца, а машина - любимое транспортное средство умершего.

Полицейские же указали мужчине, что нужно было идти пешком или воспользоваться общественным транспортом.

Проверка показала, что в выдохе 28-летнего мужчины содержится 2,47 промилле алкоголя. Такой уровень алкоголя, а также то, что он вообще не имел права садиться за руль, гарантируют ему уголовный процесс. Автомобиль с кладбища отправился на платную полицейскую автостоянку, в свою очередь водитель закончил день в изоляторе.

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