В Болдерае пьяный водитель без прав ездил на машине по кладбищу

Утром в пятницу, 12 июля, сотрудники Курземского управления муниципальной полиции Риги получили вызов в связи с необычной ситуацией - по Новому Болдерайскому кладбищу на автомобиле гоняет агрессивный и, возможно, пьяный мужчина, сообщает передача Degpunktā.
Полицейские быстро прибыли на место происшествия и через забор кладбища заметили машину, однако в тот момент она не была в движении. Вскоре автомобиль поехал, и полицейские его остановили.
Инспекторам сразу стало ясно, что в этот раз нужно будет звать на помощь дорожную полицию, так как водитель шатался, от него исходил сильный запах алкоголя. Во время проверки данных оказалось, что водительских прав у мужчины нет.
Нарушитель обвинил полицейских в том, что его остановили без какой-либо причины. По его словам, он просто приехал прибраться на могиле отца, а машина - любимое транспортное средство умершего.
Полицейские же указали мужчине, что нужно было идти пешком или воспользоваться общественным транспортом.
Проверка показала, что в выдохе 28-летнего мужчины содержится 2,47 промилле алкоголя. Такой уровень алкоголя, а также то, что он вообще не имел права садиться за руль, гарантируют ему уголовный процесс. Автомобиль с кладбища отправился на платную полицейскую автостоянку, в свою очередь водитель закончил день в изоляторе.