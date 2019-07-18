В Болдерае пьяный водитель без прав ездил на машине по кладбищу

Полицейские быстро прибыли на место происшествия и через забор кладбища заметили машину, однако в тот момент она не была в движении. Вскоре автомобиль поехал, и полицейские его остановили.

Инспекторам сразу стало ясно, что в этот раз нужно будет звать на помощь дорожную полицию, так как водитель шатался, от него исходил сильный запах алкоголя. Во время проверки данных оказалось, что водительских прав у мужчины нет.

Нарушитель обвинил полицейских в том, что его остановили без какой-либо причины. По его словам, он просто приехал прибраться на могиле отца, а машина - любимое транспортное средство умершего.

Полицейские же указали мужчине, что нужно было идти пешком или воспользоваться общественным транспортом.