Петравича предложила новую модель защиты прав детей

В новой модели защиты прав детей больше функций перейдет к государству, сообщила агентству LETA министр благосостояния Рамона Петравича.
Министерство юстиции в сотрудничестве с Министерством благосостояния намерено до декабря разработать план основных вопросов, чтобы на их основе создать новую модель защиты прав детей.
Петравича сообщила, что разосланы письма с просьбой делегировать своих представителей в рабочую группу различным учреждениям и организациям, которые могут быть заинтересованы участвовать в разработке этой модели, в том числе Латвийскому союзу самоуправлений, Ассоциации сиротских судов, социальным службам и др.
По словам министра, в новой модели защиты прав детей планируется отделить функции, которыми отдельным учреждениям не следует заниматься, например, сиротские суды не должны выполнять нотариальные функции.
Принятием решений в дальнейшем могло бы заниматься новое учреждение по защите прав детей.
Также будет усиливаться социальная служба, которая будет активнее работать над тем, чтобы возвращать детей в биологические семьи.
Петравича сообщила, что в настоящее время Государственная инспекция по защите прав детей начала проверку, что было сделано в отношении каждого находящегося в опекунском учреждении ребенка, чтобы найти ему семью.