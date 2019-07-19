Петравича предложила новую модель защиты прав детей

Министерство юстиции в сотрудничестве с Министерством благосостояния намерено до декабря разработать план основных вопросов, чтобы на их основе создать новую модель защиты прав детей.

Петравича сообщила, что разосланы письма с просьбой делегировать своих представителей в рабочую группу различным учреждениям и организациям, которые могут быть заинтересованы участвовать в разработке этой модели, в том числе Латвийскому союзу самоуправлений, Ассоциации сиротских судов, социальным службам и др.

По словам министра, в новой модели защиты прав детей планируется отделить функции, которыми отдельным учреждениям не следует заниматься, например, сиротские суды не должны выполнять нотариальные функции.

Принятием решений в дальнейшем могло бы заниматься новое учреждение по защите прав детей.

Также будет усиливаться социальная служба, которая будет активнее работать над тем, чтобы возвращать детей в биологические семьи.