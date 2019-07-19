Подросток в форме McDonald's пугал посетителей байками о тараканах в бургерах

Полиция сообщила агентству LETA, что 17 июня после обеда стражи порядка получили вызов в ресторан быстрого питания McDonald's, расположенный на бульваре Мейеровица. Прибыв на место происшествия, сотрудники RPP встретили нескольких работников заведения, однако в ходе разговора выяснилось, что один из них на самом деле является всего лишь посетителем, который оделся в форму сотрудников McDonald's.

Работники заведения рассказали, что парень мешал работе ресторана, подходил к клиентам и рассказывал им истории про тараканов в бургерах. Учитывая тот факт, что подросток был одет в ту же самую форму, что и сотрудники, он своими действиями вводил в заблуждение посетителей заведения.

Аппетит к клиентам не вернулся и после того, как хулиган признался в том, что всего лишь пошутил.

Сам нарушитель рассказал полиции, что купил форму в иностранном интернет-магазине, потому что проиграл спор. То же самое он говорил и клиентам заведения. Через 15 минут беседы выяснилось, что парень снимает влоги на YouTube и, скорее всего, розыгрыш был запечатлен на видео.

На подростка оформлен административный протокол за мелкое хулиганство, в качестве наказания его могут оштрафовать на 500 евро.