Пт, 19.07.2019
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Подросток в форме McDonald's пугал посетителей байками о тараканах в бургерах

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ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

Сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) задержали подростка, который оделся в форму работника McDonald's и пугал посетителей заведения историями о том, что в бургерах можно найти тараканов. 

Полиция сообщила агентству LETA, что 17 июня после обеда стражи порядка получили вызов в ресторан быстрого питания McDonald's, расположенный на бульваре Мейеровица. Прибыв на место происшествия, сотрудники RPP встретили нескольких работников заведения, однако в ходе разговора выяснилось, что один из них на самом деле является всего лишь посетителем, который оделся в форму сотрудников McDonald's. 

Работники заведения рассказали, что парень мешал работе ресторана, подходил к клиентам и рассказывал им истории про тараканов в бургерах. Учитывая тот факт, что подросток был одет в ту же самую форму, что и сотрудники, он своими действиями вводил в заблуждение посетителей заведения.

Аппетит к клиентам не вернулся и после того, как хулиган признался в том, что всего лишь пошутил. 

Сам нарушитель рассказал полиции, что купил форму в иностранном интернет-магазине, потому что проиграл спор. То же самое он говорил и клиентам заведения. Через 15 минут беседы выяснилось, что парень снимает влоги на YouTube и, скорее всего, розыгрыш был запечатлен на видео. 

На подростка оформлен административный протокол за мелкое хулиганство, в качестве наказания его могут оштрафовать на 500 евро.

Полиция призывает молодежь уважать окружающих и не нарушать закон ради смешного видео.

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