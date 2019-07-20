Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

45-летняя Василиса Володина весьма популярна благодаря программе "Давай поженимся!". Там она дает гостям советы о том, как построить отношения. А вот свою личную жизнь астролог старается не выставлять на публику. Володина уже 20 лет замужем за Сергеем Володиным, которому подарила дочь Викторию и сына Вячеслава, пишет Starhit.ru. Изредка Василиса радует поклонников, публикуя семейные фотографии и делясь достижениями своих детей.

Совсем недавно астролог показала совместную фотографию со своей 17-летней дочерью. Снимок вызвал оживленное обсуждение в Сети. Согласно мнению подписчиков, дочка является точной копией известной мамы.

"Виктория очень похожа на маму, такая же красавица!", "Как же вы мне нравитесь, такие похожие — красивые и умные", — гласят комментарии подписчиков.

Кстати, Виктория скоро станет студенткой. Недавно телеведущая поделилась, что дочь окончила школу с золотой медалью и красным дипломом. В настоящее время вся семья астролога отмечает успехи дочери на острове Крит.

О своих близких Володина рассказывает неохотно, однако она признавалась, что муж поменял ее мировоззрение.