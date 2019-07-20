Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

Некоторое время назад астролог телепередачи "Давай поженимся!" выставила в Instagram совместный снимок со своей дочерью. Подписчика подчеркнули, что Виктория очень похожа на маму. В августе дочери астролога исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью. Об этом сообщает Starhit.ru.
45-летняя Василиса Володина весьма популярна благодаря программе "Давай поженимся!". Там она дает гостям советы о том, как построить отношения. А вот свою личную жизнь астролог старается не выставлять на публику. Володина уже 20 лет замужем за Сергеем Володиным, которому подарила дочь Викторию и сына Вячеслава, пишет Starhit.ru. Изредка Василиса радует поклонников, публикуя семейные фотографии и делясь достижениями своих детей.
Совсем недавно астролог показала совместную фотографию со своей 17-летней дочерью. Снимок вызвал оживленное обсуждение в Сети. Согласно мнению подписчиков, дочка является точной копией известной мамы.
Ретроградный Меркурий – самое время возвращаться в прошлое. Например, к старым статьям и прогнозам. 😍 Когда в середине 2018-го грянула пенсионная реформа, я немедленно отреагировала материалом «Возраст пенсии. 2019». Помните? Активная ссылка на эту статью есть в профиле этой ленты, или Вы можете зайти на мой сайт https://www.astrogift.ru/ в раздел «Книги и статьи» и самостоятельно найти этот прогноз в списке. 😅 Найдите, прочитайте и проанализируйте. Прошел ровно год. Обращаюсь, к тем, кто попал в список «пенсионеров-2019» - ну и как? Как проживаете этот год? Как настроение, самочувствие, доходы?😃 Если «придавило» невыносимо, жду на личную консультацию. https://www.astrogift.ru/consultation Если справляетесь – я очень рада. Кстати, «Знаки судьбы» помогают вычислить не только личные проблемы этого года, но и узнать о положительных моментах. А с ними жить точно веселее. https://www.astrogift.ru/lite-horoscope/destiny_signs.shtml Как считаете, стоит делать такой же прогноз о возрастах пенсии на 2020-й год? PS: когда мы с @victoria__volodina выйдем на настоящую пенсию, пойдем волонтерами в Ленинскую библиотеку. У них каталоги разбирать и разбирать… Да, Викуш? #василисаволодина #астролог #астрология #гороскоп #прогноз #давайпоженимся #овен #телец #близнецы #рак #лев #дева #весы #скорпион #стрелец #козерог #водолей #рыбы #пенсия #пенсионнаяреформа #ретроградныймеркурий #ретроградный #ретромеркурий #меркурий #вв_ретроградность
"Виктория очень похожа на маму, такая же красавица!", "Как же вы мне нравитесь, такие похожие — красивые и умные", — гласят комментарии подписчиков.
Кстати, Виктория скоро станет студенткой. Недавно телеведущая поделилась, что дочь окончила школу с золотой медалью и красным дипломом. В настоящее время вся семья астролога отмечает успехи дочери на острове Крит.
О своих близких Володина рассказывает неохотно, однако она признавалась, что муж поменял ее мировоззрение.
"Рядом с Сергеем я, которой свойственна резкость и порой излишняя прямота, стала спокойнее, мягче, мудрее", — говорила Володина.