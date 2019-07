Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

Ретроградный Меркурий – самое время возвращаться в прошлое. Например, к старым статьям и прогнозам. 😍 Когда в середине 2018-го грянула пенсионная реформа, я немедленно отреагировала материалом «Возраст пенсии. 2019». Помните? Активная ссылка на эту статью есть в профиле этой ленты, или Вы можете зайти на мой сайт https://www.astrogift.ru/ в раздел «Книги и статьи» и самостоятельно найти этот прогноз в списке. 😅 Найдите, прочитайте и проанализируйте. Прошел ровно год. Обращаюсь, к тем, кто попал в список «пенсионеров-2019» - ну и как? Как проживаете этот год? Как настроение, самочувствие, доходы?😃 Если «придавило» невыносимо, жду на личную консультацию. https://www.astrogift.ru/consultation Если справляетесь – я очень рада. Кстати, «Знаки судьбы» помогают вычислить не только личные проблемы этого года, но и узнать о положительных моментах. А с ними жить точно веселее. https://www.astrogift.ru/lite-horoscope/destiny_signs.shtml Как считаете, стоит делать такой же прогноз о возрастах пенсии на 2020-й год? PS: когда мы с @victoria__volodina выйдем на настоящую пенсию, пойдем волонтерами в Ленинскую библиотеку. У них каталоги разбирать и разбирать… Да, Викуш? #василисаволодина #астролог #астрология #гороскоп #прогноз #давайпоженимся #овен #телец #близнецы #рак #лев #дева #весы #скорпион #стрелец #козерог #водолей #рыбы #пенсия #пенсионнаяреформа #ретроградныймеркурий #ретроградный #ретромеркурий #меркурий #вв_ретроградность

A post shared by Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina) on Jul 18, 2019 at 7:50am PDT