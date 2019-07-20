Сб, 20.07.2019
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Власти Ирана уточнили, по какой причине был задержан танкер Великобритании

Stena Impero

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Экипаж британского танкера Stena Impero, который иранские военные захватили вечером 19 июля, останется на борту до окончания расследования инцидента. Об этом сообщают международные информационные агентства со ссылкой на Fars News.

Чиновник рассказал, что танкер находится в порту Бендер-Аббас.

Иранские власти также уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе латвийский подданный, работающий старшим помощником капитана.

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