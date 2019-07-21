Вс, 21.07.2019
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Видео: автомобиль с россиянами провалился в яму на размытом шоссе

Скриншот видео.

ФОТО: Screenshot

В воскресенье, 21 июля, в Сковородинском районе Амурской области России автомобиль на ходу провалился в промоину на шоссе, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Как сообщает Lenta.ru, после ливней на участке федеральной трассы Р-297 "Амур" размыло дорожное полотно, в результате чего в провал упала машина Toyota Vitz. 

В результате ДТП пострадали два человека - 62-летний водитель машины и 31-летняя пассажирка.

Пострадавших доставили в больницу.

Промоина парализовала движение по трассе. Сотрудники МЧС развернули два пункта временного размещения населения и организовали питание для попавших в пробку людей.

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