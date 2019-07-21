Семь недель и тысячи людей. В Гонконге продолжатся масштабные протесты

В ходе демонстрации протестующие забрасывали представительство правительства Китая яйцами и обрисовывали граффити. Позднее произошли столкновения протестующих с полицией, стражи порядка применили для разгона людей слезоточивый газ и резиновые пули.

Организаторы протестов заявили, что в воскресенье в демонстрации приняли участие около 430 000 человек.

Изначально протесты в Гонконге вызвал законопроект о выдаче подозреваемых Китаю. Несмотря на то, что в результате давления парламент Гонконга законопроект отклонил, недовольство местной властью не снизилось, протестующие потребовали демократические реформы.

Несмотря на то, что Гонконг является частью Китая, он имеет статус особого административного района с широкой автономией. Протестующие боятся судебной системы коммунистического Китая и считают, что законопроект о выдаче ограничит автономию бывшей британской колонии, которая гарантирована до 2047 года.

Демонстранты обвиняют Пекин в ограничении свободы и культуры в Гонконге, используя неизбранных региональных лидеров.

Обычно демонстрации проходят спокойно, однако иногда происходят столкновения полиции с наиболее радикально настроенными группами протестующих, которые считают, что длительные мирные процессы до сих пор ничего не дали.