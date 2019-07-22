СМИ: экс-супруга Романа Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

Напомним, 7 августа 2017 года российский миллиардер Роман Абрамович и его супруга Дарья Жукова официально объявили о своем расставании. В их совместном заявлении тогда говорилось: "После 10 лет совместной жизни

мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе".

На днях же стало известно, что Дарья вновь собирается замуж - за 33-летнего судовладельца Ставроса Ниархоса, который, к слову, разбил не одно женское сердце. В списке его экс-возлюбленных значатся Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Мэри-Кейт Олсен и даже шведская принцесса Мадлен. Однако близко к алтарю Ниархос подходил лишь однажды - с супермоделью Джессикой Харт, но так и не дошел до него.

Информация о предстоящей свадьбе Жуковой и Ниархоса появилась на американском портале PageSix.

Источник, близкий к паре, сообщил изданию, что торжество состоится уже в этом году. "Они должны пожениться в 2019-м. Впрочем, Дарья и Ставрос еще обсуждают детали церемонии",

- утверждает инсайдер.

Слухи о романе Жуковой и Ниархоса появились еще в декабре 2017 года. Сами они не давали никаках комментариев на сей счет, однако регулярно появлялись вместе на всевозможных светских мероприятиях, вернисажах и премьерах.

По словам источника, на одной из недавних звездных тусовок парочка активно обсуждала детали предстоящей свадьбы. Пока ни Дарья, ни Ставрос не подтвердили эту информацию, однако инсайдеры уверяют, что нас ждет одна из самых громких свадеб года.