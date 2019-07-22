Королевская семья Бельгии не уступает в элегантности британской
Бельгийцам тоже есть чем гордиться, а точнее - кем: представители их монаршей семьи не менее элегантны, чем члены королевской династии Великобритании.
В Бельгии прошли торжества по случаю национального праздника - Дня страны. 46-летняя королева Матильда и 59-летний король Филипп вместе со своими четырьмя детьми - кронпринцессой Елизаветой (17), принцем Габриэлем (15), принцем Эммануэлем (13) и принцессой Элеонорой (11) - посетили собор Сент-Гудула в Брюсселе, с лестницы которого поприветствовали народ.
Подданные всегда с нетерпением ждут этого момента, в том числе и потому, что королевская семья отличается отменным вкусом и чувством стиля.
На сей раз для торжественного выхода королева Матильда выбрала кружевное платье лососевого оттенка, которое дополнили элегантная шляпка и клатч в тон. 11-летняя принцесса Элеонора выглядела очаровательно в платье цвета фуксии, а 17-летняя Елизавета - в нежном молочном наряде с цветочным принтом.
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