Пн, 22.07.2019
У нас беспредел творится, закона нет, свободы слова нет. В целом мне Россия нравится, я русский человек, здесь мои друзья и родные, но в стране сейчас такая атмосфера, что настраивают всех против всего мира. Артемий Панарин, российский хоккеист

Королевская семья Бельгии не уступает в элегантности британской
Отменный вкус!

ФОТО: SIPA/Scanpix

Бельгийцам тоже есть чем гордиться, а точнее - кем: представители их монаршей семьи не менее элегантны, чем члены королевской династии Великобритании.

В Бельгии прошли торжества по случаю национального праздника - Дня страны. 46-летняя королева Матильда и 59-летний король Филипп вместе со своими четырьмя детьми - кронпринцессой Елизаветой (17), принцем Габриэлем (15), принцем Эммануэлем (13) и принцессой Элеонорой (11) - посетили собор Сент-Гудула в Брюсселе, с лестницы которого поприветствовали народ.

Подданные всегда с нетерпением ждут этого момента, в том числе и потому, что королевская семья отличается отменным вкусом и чувством стиля.

На сей раз для торжественного выхода королева Матильда выбрала кружевное платье лососевого оттенка, которое дополнили элегантная шляпка и клатч в тон. 11-летняя принцесса Элеонора выглядела очаровательно в платье цвета фуксии, а 17-летняя Елизавета - в нежном молочном наряде с цветочным принтом.

ФОТО: Reuters/EPA/SIPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/SIPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/SIPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/SIPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/SIPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/SIPA/Scanpix

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