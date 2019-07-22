В Южной Азии наводнения унесли уже более 650 жизней

В результате наводнений, вызванных сезонными ливнями, в Индии, Непале, Бангладеше и Пакистане погибли более 650 человек, сообщили в понедельник чиновники.
Ливни повлияли на жизнь более десяти миллионов жителей, десяткам тысяч пришлось покинуть свои дома.
В Индии с момента начала ливней в июле погибли минимум 467 человек, а в отдельных штатах наводнения отрезали от внешнего мира целые районы.
Минимум 90 человек погибли в соседнем Непале, еще 97 - в Бангладеше. В свою очередь в Пакистане ливни унесли жизни минимум 30 человек.
В Бангладеше затопило примерно треть территории страны.
Сезонные ливни обрушиваются на регион в июне-сентябре.