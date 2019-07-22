Пн, 22.07.2019
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В Южной Азии наводнения унесли уже более 650 жизней

Иллюстративное фото

ФОТО: GAEL DETCHEVERRY / AFP

В результате наводнений, вызванных сезонными ливнями, в Индии, Непале, Бангладеше и Пакистане погибли более 650 человек, сообщили в понедельник чиновники.

Ливни повлияли на жизнь более десяти миллионов жителей, десяткам тысяч пришлось покинуть свои дома. 

В Индии с момента начала ливней в июле погибли минимум 467 человек, а в отдельных штатах наводнения отрезали от внешнего мира целые районы.

Минимум 90 человек погибли в соседнем Непале, еще 97 - в Бангладеше. В свою очередь в Пакистане ливни унесли жизни минимум 30 человек.

В Бангладеше затопило примерно треть территории страны.

Сезонные ливни обрушиваются на регион в июне-сентябре.

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