Возможно, восстановят движение пассажирских поездов в Болдераю

В выездном заседании могут участвовать и представители СМИ. Поезд с членами рабочей группы отправится в Болдераю с 1-го пути Центрального вокзала в 10.10.

Рабочая группа Минсообщения, которая должна проанализировать возможности восстановления пассажирского маршрута в Болдераю, в том числе юридические, финансовые и технические аспекты, была создана в мае. В нее входят представители Latvijas dzelzceļš, Pasažieru vilciens, Государственной железнодорожной технической инспекции, Государственной железнодорожной администрации, департамента сообщения Рижской думы, Автотранспортной дирекции, управления Рижского свободного порта и других учреждений.