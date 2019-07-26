Возможно, восстановят движение пассажирских поездов в Болдераю

Рабочая группа Министерства сообщения и эксперты в понедельник, 29 июля, на поезде отправятся в выездное заседание в Болдераю, чтобы оценить возможности восстановления движения пассажирских поездов в этот район столицы, сообщила представитель министерства Ивета Канцена.
В выездном заседании могут участвовать и представители СМИ. Поезд с членами рабочей группы отправится в Болдераю с 1-го пути Центрального вокзала в 10.10.
Рабочая группа Минсообщения, которая должна проанализировать возможности восстановления пассажирского маршрута в Болдераю, в том числе юридические, финансовые и технические аспекты, была создана в мае. В нее входят представители Latvijas dzelzceļš, Pasažieru vilciens, Государственной железнодорожной технической инспекции, Государственной железнодорожной администрации, департамента сообщения Рижской думы, Автотранспортной дирекции, управления Рижского свободного порта и других учреждений.