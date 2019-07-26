Пт, 26.07.2019
В уклончивом заявлении Зеленского: "главой правительства должен стать гуру экономики" сквозит не то что страх наговорить лишнего - скорее, отсутствие конкретной кандидатуры. Иван Пауков, комментатор TVNET
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Секси-тренды и "нестандартные" красотки: на Неделе моды в Колумбии убийственно жарко!
Фото

Неделя моды в Колумбии.

ФОТО: Коллаж Русского TVNET

В колумбийском Медельине, на родине наркобарона Пабло Эскобара, проходит Неделя моды. Это событие является одним из важнейших в мире фэшн-индустрии Южной Америки. Традиционно на Неделе моды в Колумбии демонстрируются новые яркие коллекции нижнего белья и купальников. И не только...

Свои новинки грядущего сезона представили такие бренды, как Pepa Pombo, Mulierr, Parasela M, Andres Pajon, Alexandra Bueno, Noise Lab и Jorge Duque и другие.

Смотрите фото - оцените талант и фантазию южно-американских дизайнеров. А заодно и моделей, представивших их творения на подиуме. Они не на одно лицо - там такие "нестандартные" красотки...

Галерея: Неделя моды в Колумбии
 

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