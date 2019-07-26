Секси-тренды и "нестандартные" красотки: на Неделе моды в Колумбии убийственно жарко!

В колумбийском Медельине, на родине наркобарона Пабло Эскобара, проходит Неделя моды. Это событие является одним из важнейших в мире фэшн-индустрии Южной Америки. Традиционно на Неделе моды в Колумбии демонстрируются новые яркие коллекции нижнего белья и купальников. И не только...