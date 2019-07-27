Наркотики и алкоголь: на Positivus задержаны первые нарушители

Представитель Госполиции Симона Гравите рассказала, что в целом первый день фестиваля прошел без существенных инцидентов.



Однако полиция все же начала два административных делопроизводства, поскольку у стражей порядка появились подозрения в том, что некоторые посетители употребляли наркотики. Также начат один уголовный процесс о хранении наркотиков.

Также за появление в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте были задержаны четыре посетителя Positivus. Их поведение задевало человеческое достоинство. За это нарушение можно либо получить предупреждение, либо штраф до 140 евро.

Галерея: первый день музыкального фестиваля Positivus

Сегодня полиция также будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения и следить за тем, чтобы люди не употребляли наркотики.

Учитывая тот факт, что сегодня на фестиваль приедет еще больше человек, полиция советует считаться с возможными неудобствами и пробками. Вчера существенных аварий в окрестностях Салацгривы констатировано не было.