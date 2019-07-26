Начался Positivus! Полиция будет контролировать движение и проверять на наркотики

Как подчеркнули в полиции, работа будет вестись в усиленном режиме, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность.

Хотя существенных ограничений в дорожном движении не предусмотрено, полиция призывает посетителей отправляться на фестиваль своевременно, чтобы не попасть в пробки.

Также Госполиция призывает посетителей фестиваля соблюдать требования работников охраны и сотрудничать с организаторами фестиваля и полицейскими.

Посетителей фестиваля просят воздержаться от употребления одурманивающих веществ. Во время фестиваля полиция будет тщательно следить за тем, чтобы не употреблялись и реализовывались наркотики. К этому процессу будут привлечены кинологи со служебными собаками.

Также полиция призывает следить за своим вещами и не оставлять их без присмотра. Как и каждый год, на Positivus будет работать пункт потерянных и найденных вещей.