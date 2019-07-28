Отец забыл годовалых близнецов в машине на жаре и нашел их мертвыми

Отмечается, что мужчина приехал на работу в больницу имени Джеймса Питерса в 8:00 утра 26 июля. Дочь Марицу и сына Феникса он оставил на заднем сиденье автомобиля, в который вернулся только в 16:00.

В полиции отметили, что Родригес опомнился об оставленных детях, только уезжая.

"Я думал, что высадил их в детском саду перед тем, как я поехал на работу... Я отключился. Мои дети мертвы, я убил своих детей", - признался он.

По информации New York Post, 27 июля Родригеса отпустили под залог в 100 тысяч долларов.

Сообщается, что у мужчины без погибших близнецов еще трое детей.

Следующее заседание суда намечено на 1-ое августа - тогда будет принято решение о наказании для обвиняемого.

Отмечается, что в день гибели близнецов в Нью-Йорке был пик жары: температура достигла максимума с 80-х годов прошлого столетия.