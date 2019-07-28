Отец забыл годовалых близнецов в машине на жаре и нашел их мертвыми

В Нью-Йорке 39-летний Хуан Родригес оставил в машине на жаре двоих годовалых детей и ушел на работу. Когда он вернулся, близнецы уже были мертвы, со ссылкой на New York Post пишет Lenta.ru.
Отмечается, что мужчина приехал на работу в больницу имени Джеймса Питерса в 8:00 утра 26 июля. Дочь Марицу и сына Феникса он оставил на заднем сиденье автомобиля, в который вернулся только в 16:00.
В полиции отметили, что Родригес опомнился об оставленных детях, только уезжая.
"Я думал, что высадил их в детском саду перед тем, как я поехал на работу... Я отключился. Мои дети мертвы, я убил своих детей", - признался он.
По информации New York Post, 27 июля Родригеса отпустили под залог в 100 тысяч долларов.
Сообщается, что у мужчины без погибших близнецов еще трое детей.
Следующее заседание суда намечено на 1-ое августа - тогда будет принято решение о наказании для обвиняемого.
Отмечается, что в день гибели близнецов в Нью-Йорке был пик жары: температура достигла максимума с 80-х годов прошлого столетия.
Добавим, что даже при наружной температуре в 15 градусов, температура в салоне на солнце достигает 40 градусов в течение часа.