В Ропажском крае погиб мотоциклист

В воскресенье, 28 июля, в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий погиб один человек, пострадали еще 18, сообщает Госполиция.
Трагическая авария произошла около 19.30 в Ропажском крае, где столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл Suzuki.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
За управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 17 водителей, за превышение скорости оформлено 202 протокола.
В целом полиция вчера оформила 454 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.