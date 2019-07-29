Пн, 29.07.2019
Субтильный скромный очкарик, львиные дреды спрятаны под пальто, вежливый, тактичный и деликатный... какой-то аспирант филфака МГУ, а не рэпер. Журналист Роман Супер о Децле

В Ропажском крае погиб мотоциклист

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 28 июля, в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате аварий погиб один человек, пострадали еще 18, сообщает Госполиция.

Трагическая авария произошла около 19.30 в Ропажском крае, где столкнулись автомобиль Toyota и мотоцикл Suzuki.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

За управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 17 водителей, за превышение скорости оформлено 202 протокола.

В целом полиция вчера оформила 454 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

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