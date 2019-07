Платье дня: ослепительная Ева Лонгория - луч солнца в облегающем ярко-желтом!

В Лос-Анджелесе прошла премьера семейного приключенческого фильма "Дора и Затерянный город" (Dora and the Lost City of Gold). 44-летняя американская актриса Ева Лонгория, которая год назад впервые стала мамой, ослепила красную ковровую дорожку словно солнечный луч.