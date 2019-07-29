Пн, 29.07.2019
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Платье дня: ослепительная Ева Лонгория - луч солнца в облегающем ярко-желтом!
Фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Лос-Анджелесе прошла премьера семейного приключенческого фильма "Дора и Затерянный город" (Dora and the Lost City of Gold). 44-летняя американская актриса Ева Лонгория, которая год назад впервые стала мамой, ослепила красную ковровую дорожку словно солнечный луч.

Звезда выбрала для выхода в свет облегающее ярко-желтое платье от Vitor Zerbinato и белые босоножки с острым носом. Волосы Ева собрала в пучок, а из украшений на ней были только бриллиантовые серьги-гвоздики.

Смотрите, как она прекрасна!

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

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