Платье дня: ослепительная Ева Лонгория - луч солнца в облегающем ярко-желтом!
В Лос-Анджелесе прошла премьера семейного приключенческого фильма "Дора и Затерянный город" (Dora and the Lost City of Gold). 44-летняя американская актриса Ева Лонгория, которая год назад впервые стала мамой, ослепила красную ковровую дорожку словно солнечный луч.
Звезда выбрала для выхода в свет облегающее ярко-желтое платье от Vitor Zerbinato и белые босоножки с острым носом. Волосы Ева собрала в пучок, а из украшений на ней были только бриллиантовые серьги-гвоздики.
Смотрите, как она прекрасна!
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