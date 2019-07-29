Специалисты вывели идеальную формулу похудения

Ученые из США провели эксперимент, для которого пригласили людей в возрасте до 50 лет. Благодаря рекомендациям, основанным на рассчитанной экспертами формуле, испытуемые смогли избавиться от 7 килограммов лишнего веса. Кроме того, у них нормализовалось давление, и снизился уровень холестерина в крови.

Специалисты считают, что в день человеку для нормального самочувствия необходимо употреблять не более 300 калорий.

"Проблема людей в том, что они не способны и не приучены считать калории, которые попадают к ним в организм с едой. Расчет количества калорий для каждого человека должен производиться индивидуально, и в этом могут помочь врачи-диетологи", - добавили ученые.