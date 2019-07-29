Специалисты вывели идеальную формулу похудения
Американские ученые рассказали, как правильно похудеть и не набирать вес. Формула расчета, предлагаемая специалистами, по их утверждению, позволит не только следить за массой тела, но и исключить риск возникновения многих заболеваний.
Ученые из США провели эксперимент, для которого пригласили людей в возрасте до 50 лет. Благодаря рекомендациям, основанным на рассчитанной экспертами формуле, испытуемые смогли избавиться от 7 килограммов лишнего веса. Кроме того, у них нормализовалось давление, и снизился уровень холестерина в крови.
Успех применения данной формулы заключается в простом расчете калорийности потребляемых продуктов.
Специалисты считают, что в день человеку для нормального самочувствия необходимо употреблять не более 300 калорий.
"Проблема людей в том, что они не способны и не приучены считать калории, которые попадают к ним в организм с едой. Расчет количества калорий для каждого человека должен производиться индивидуально, и в этом могут помочь врачи-диетологи", - добавили ученые.
- Суть их формулы заключается в том, что вес человека необходимо умножить на коэффициент активности, который рассчитывается так: 28 - умеренный коэффициент активности, 31 - выше умеренного, 33 - гиперактивность.
Из полученной суммы необходимо вычесть 15 процентов. Это и будет то индивидуальное число калорий, которые можно употреблять.