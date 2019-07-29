Во Франкфурте мужчина столкнул под прибывающий поезд женщину и ее сына. Мальчик погиб

В понедельник, 29 июля, во Франкфурте мужчина 40 лет столкнул под прибывающий поезд женщину и ее восьмилетнего сына. Женщину удалось спасти, мальчик погиб, сообщают зарубежные СМИ.
"В настоящее время мы исходим из того, что речь идет об убийстве. По информации свидетелей, мужчина 40 лет столкнул под прибывающий поезд женщину и ее восьмилетнего сына. Женщину удалось спасти", - заявила представительница полиции Гессена, добавив, что речь идет "о сорокалетнем мужчине африканского происхождения".
Она добавила, что преступник был задержан еще в здании вокзала, его мотив пока неизвестен, в настоящее время его допрашивают. Мать погибшего ребенка отправлена в больницу, пишут РИА "Новости".
July 29, 2019