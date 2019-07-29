В Риге насчитали девять никому не принадлежащих пешеходных мостов

После получения жалоб от жителей города в Рижской думе сегодня было созвано собрание представителей ответственных учреждений для дискуссии о дальнейшем обслуживании пешеходных путепроводов Риги. Латвийское телевидение на прошлой неделе сообщило, что юридически эти конструкции никому не принадлежат, поэтому никто не заботится об их техническом состоянии, несмотря на активное их использование жителями города.

В собрании приняли участие представители Рижского строительного управления, Latvijas dzelzceļš (LDz), Rīgas siltums, Rīgas ūdens, Latvijas gāze, а также нескольких подразделений думы.

Собравшиеся пришли к выводу, что на данный момент никому не принадлежат девять пешеходных мостов Риги.

По информации Рижского строительного управления, из этих девяти мостов в самом плохом состоянии находится мост через канал Зунда, поэтому самоуправление решило на время закрыть его для пешеходов. По словам и.о. председателя Рижской думы Олега Бурова, мост будет закрыт для проведения его детального обследования, чтобы понять, насколько большие вложения потребуются для приведения его в порядок, хотя пока неясно какое учреждение этим займется.

Как агентство LETA выяснило в департаменте сообщения Рижской думы, никому не принадлежат пешеходные мосты у железнодорожных станций "Яняварты", "Шкиротава", "Вагона паркс" и "Даугмале", мост через канал Зунда, а также мосты у станции "Засулаукс", вблизи улицы Резнас и два пешеходных путепровода вблизи Земитанского моста.

Говоря о мостах, находящихся вблизи железнодорожных станций, Буров отметил, что строительное управление города проведет их осмотр, с результатами которого обратится в Министерство сообщения, потому что мосты находятся на участке земли, принадлежащем Latvijas dzelzceļš.

"Мы попросим Минсообщения дать задание LDz привести мосты в порядок, а также легализовать право собственности, потому что, в соответствии с законом, строение, не принадлежащие никому, принадлежит владельцу земли, на которой оно находится", - сказал депутат.

Из-за плохого технического состояния мост у станции "Засулаукс" также был закрыт, но заботу о нем возьмет на себя Rīgas siltums, потому что на территории этого моста находится большая часть коммуникаций компании.