В Эфиопии за один день посадили более 200 миллионов деревьев

Эфиопцы в понедельник, 29 июля, посадили более 200 миллионов деревьев, побив мировой рекорд, принадлежавший Индии.
Деревья были посажены в рамках инициативы премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али "Зеленое наследие".
До полудня в Эфиопии было посажено более 224 миллионов саженцев, сообщает FBC.
Некоторые школы и правительственные учреждения были закрыты, чтобы ученики и сотрудники могли принять участие в посадке деревьев.
Сажал деревья и Абий Ахмед Али, он также призвал остальных соотечественников последовать его примеру.
Премьер-министр начал инициативу "Зеленое наследие" в мае с целью до конца года посадить четыре миллиарда деревьев.
В Эфиопии быстро растет число жителей и не хватает плодородных земель.
"В последние годы окружающая среды стала одной из главных проблем Эфиопии. Главные проблемы - деградация земли, эрозия почвы, вырубка лесов, сокращение биологического многообразия, опустынивание, периодическая засуха, наводнения и загрязнение воды и воздуха", - указано на сайте Программы ООН по развитию.