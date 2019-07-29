В Эфиопии за один день посадили более 200 миллионов деревьев

Деревья были посажены в рамках инициативы премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али "Зеленое наследие".

До полудня в Эфиопии было посажено более 224 миллионов саженцев, сообщает FBC.

Некоторые школы и правительственные учреждения были закрыты, чтобы ученики и сотрудники могли принять участие в посадке деревьев.

Сажал деревья и Абий Ахмед Али, он также призвал остальных соотечественников последовать его примеру.

Премьер-министр начал инициативу "Зеленое наследие" в мае с целью до конца года посадить четыре миллиарда деревьев.

В Эфиопии быстро растет число жителей и не хватает плодородных земель.