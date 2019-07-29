Пн, 29.07.2019
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В Эфиопии за один день посадили более 200 миллионов деревьев

Лес

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Эфиопцы в понедельник, 29 июля, посадили более 200 миллионов деревьев, побив мировой рекорд, принадлежавший Индии.

Деревья были посажены в рамках инициативы премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али "Зеленое наследие".

До полудня в Эфиопии было посажено более 224 миллионов саженцев, сообщает FBC.

Некоторые школы и правительственные учреждения были закрыты, чтобы ученики и сотрудники могли принять участие в посадке деревьев.

Сажал деревья и Абий Ахмед Али, он также призвал остальных соотечественников последовать его примеру.

Премьер-министр начал инициативу "Зеленое наследие" в мае с целью до конца года посадить четыре миллиарда деревьев.

В Эфиопии быстро растет число жителей и не хватает плодородных земель.

"В последние годы окружающая среды стала одной из главных проблем Эфиопии. Главные проблемы - деградация земли, эрозия почвы, вырубка лесов, сокращение биологического многообразия, опустынивание, периодическая засуха, наводнения и загрязнение воды и воздуха", - указано на сайте Программы ООН по развитию.

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