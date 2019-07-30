Фото: Божена Рынска поделилась результатами пластики лица

"Как говорят врачи, лицо поехало... К подтяжке я была морально не готова. И долго ещё не буду готова. Поэтому сделала под местной анестезией (самая неприятная часть процедуры) ниточки по нижнему краю лица", - поделилась с подписчиками Рынска.

Она отметила, что прибегла к этой процедуре лишь по самому краю лица и поставила всего две нити. Кроме того, Божена подчеркнула, что сама процедура заняла немного времени, а синяков совсем не было. За нити не стоит беспокоиться, так как она поставила нити Aptos, которые со временем должны рассосаться.