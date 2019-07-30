Фото: Божена Рынска поделилась результатами пластики лица

Светская обозревательница Божена Рынска почти полгода назад попрощалась с любимого мужа и основателя канала НТВ Игоря Малашенко. Женщина до сих пор переживает и вспоминает время проведенное с супругом. Недавно Божена приняла участие в невероятно красивой фотосессии в усадьбе "Ореховно", а сейчас журналистка решила обратиться к специалистам и избавиться от ненавистных брылей, которые из-за особенностей строения лица у нее появились очень рано.
Божена призналась, что ее давно уже мучили брыли - птоз.
"Как говорят врачи, лицо поехало... К подтяжке я была морально не готова. И долго ещё не буду готова. Поэтому сделала под местной анестезией (самая неприятная часть процедуры) ниточки по нижнему краю лица", - поделилась с подписчиками Рынска.
Она отметила, что прибегла к этой процедуре лишь по самому краю лица и поставила всего две нити. Кроме того, Божена подчеркнула, что сама процедура заняла немного времени, а синяков совсем не было. За нити не стоит беспокоиться, так как она поставила нити Aptos, которые со временем должны рассосаться.
"Зато теперь не надо фотошопить брыли, их просто нет. Можно сниматься, не улыбаясь. Всего две нити - слева и справа - сделали овал более четким.
Я показала в карусельке, как выглядел мой птоз. И показала, как без фотошопа брылей лицо выглядит сейчас. Чёткость овала можно посмотреть на селфи сразу после манипуляции", - написала она.
Первой под публикацией высказалась телезвезда Дана Борисова, которая отметила, что прибегала к этой косметической процедуре.
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Это я с доктором @chemyanov. Посоветовали мне его одновременно @eleutherococcus - знаменитый косметолог Ирина Ткачева, @odintsovaprtrend @katya_gotlib и @avrora_tv. Меня давно уже мучили брыли - птоз, как говорят врачи, лицо поехало. А К подтяжке я была морально не готова. И долго ещё не буду готова. Поэтому сделала под местной анестезией (самая неприятная часть процедуры) ниточки по нижнему краю лица. Всего две, и по самому краю. Это было довольно быстро. Никаких синяков не было вообще. Нитки аптос, но с рассосом. То есть, не вечные. Зато теперь не надо фотошопить брыли, их просто нет. Можно сниматься, не улыбаясь. Всего две нити - слева и справа - сделали овал более четким. Я показала в карусельке, как выглядел мой птоз. И показала, как без фотошопа брылей лицо выглядит сейчас. Чёткость овала можно посмотреть на селфи сразу после манипуляции, где стрипами ход нитей заклеен.