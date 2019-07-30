16 заключенных были обезглавлены во время бунта в бразильской тюрьме

Согласно информации телеканала, в результате почти пятичасового бунта 16 человек были обезглавлены. Другие заключенные погибли из-за поджога одного из бараков. Двух сотрудников пенитенциарного учреждения, которых захватили заключенные, отпустили.

Инцидент стал вторым крупным происшествием подобного рода в Бразилии за последние три месяца. В мае этого года в тюрьме столицы штата Амазонас в результате мятежа умерло 55 заключенных.

Согласно данным CNN, правозащитные организации обвиняют правительство страны в том, что чиновники ничего не предпринимают для того, чтобы ликвидировать проблемы насилия в тюрьмах. А именно: необходимо решить проблему с переполненностью данных учреждений.