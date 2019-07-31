На дороге Цесис - Банужи перевернулся трактор с прицепом. Водитель погиб

Во вторник, 30 июля, в Латвии зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в результате аварий погиб один человек и пострадали еще 15, сообщает Государственная полиция.
ДТП с летальным исходом произошло в Видземе.
Как сообщила представитель Видземского регионального управления полиции Зане Васкане, около 15.20 в Вайвской волости Цесисского края на дороге Цесис - Рамули - Банужи перевернулся трактор с прицепом. В результате ДТП погиб его водитель 1959 года рождения.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семь водителей, за превышение скорости на водителей оформлено 230 протоколов.
В целом за различные нарушения правил дорожного движения вчера было оформлено 533 протокола.