Реформа образования: в школах будет по два учебных направления и углубленные курсы

Согласно новой модели системы среднего образования, каждая школа должна будет подготовить по крайней мере два комплекта для выбора учебного направления, содержащие по крайней мере три углубленных курса, сообщил руководитель Госцентра содержания образования Гунтарс Цатлакс на сегодняшнем заседании, организованном Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK).
На заседании совета по экономике знаний LTRK прошла дискуссия об изменениях модели системы среднего образования.
Согласно новой модели, школы будут обязаны предлагать комплекты углубленных курсов. Каждая школа должна будет предложить по крайней мере два комплекта для выбора учебного направления, содержащие по крайней мере три углубленных курса.
По одному из углубленных курсов школьникам нужно будет разработать и защитить исследовательскую, креативную или общественную работу. Изменения коснутся и государственных экзаменов.
Для получения аттестата о среднем образовании каждому школьнику нужно будет сдать пять экзаменов - по латышскому языку, иностранному языку, математике и двум из углубленных курсов.
По словам Цатлакса, главной целью новой модели является добиться самостоятельности, ответственности, а также развития талантов и навыков учащихся, ведь современная модель образования не позволяет школьникам углубиться в изучение интересующих предметов, а также раскрыть и развить свои интересы.
Новый подход в школах будет вводится постепенно. В этом учебном году изменения затронут дошкольное образование, в следующем году - также учащихся первых, четвертых, седьмых и десятых классов. В 2021 году изменения коснутся также вторых, пятых, восьмых и одиннадцатых классов, а в 2022 году они будут введены полностью.Тогда и будет введена новая модель централизованных экзаменов, которые будут сдавать учащиеся девятых и двенадцатых классов.
В ходе дискуссии Цатлакс напомнил, что правительство уже утвердило стандарты дошкольного и основного образования, а проект стандарта среднего образования Кабинету министров еще предстоит рассмотреть.