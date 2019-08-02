Пт, 2.08.2019
Если бы через месяц снова устроили референдум о Brexit, результаты были бы совершенно иными. Кейр Джаилс, эксперт Chatham House в Лондоне

В Хорватии мужчина застрелил бывшую жену и еще пять человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

Полиция Хорватии разыскивает мужчину, который вечером в четверг в Загребе в доме застрелил бывшую жену и пятерых членов ее семьи, сообщает AFP.

Среди убитых - три женщины, двое мужчин и ребенок. Среди жертв - и партнер бывшей жены по сожительству, сообщают хорватские СМИ.

Однако еще один ребенок, находившийся дома, остался нетронутым.

СМИ сообщают, что мотив действий убийцы - ревность.

Выстрелы в доме услышали соседи, которые и вызвали полицию.

Стражи порядка обыскивают округу в попытках обнаружить убийцу.

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