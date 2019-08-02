В Хорватии мужчина застрелил бывшую жену и еще пять человек

Полиция Хорватии разыскивает мужчину, который вечером в четверг в Загребе в доме застрелил бывшую жену и пятерых членов ее семьи, сообщает AFP.
Среди убитых - три женщины, двое мужчин и ребенок. Среди жертв - и партнер бывшей жены по сожительству, сообщают хорватские СМИ.
Однако еще один ребенок, находившийся дома, остался нетронутым.
СМИ сообщают, что мотив действий убийцы - ревность.
Выстрелы в доме услышали соседи, которые и вызвали полицию.
Стражи порядка обыскивают округу в попытках обнаружить убийцу.