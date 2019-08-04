Американке ампутировали кисти рук и ноги после того, как ее лизнула собака

Согласно данным телеканала, женщина по приезду домой из отпуска и почувствовала сильное недомогание, после чего она была госпитализирована. Когда она проснулась в больнице через девять дней, ее конечности уже не было. Врачам была необходима неделя на то, чтобы выявить причину болезни (сперва они предполагали, что это какая-то тропическая инфекция) и спасти женщину от гибели.

Причиной болезни женщины оказались бактерии Capnocytophaga canimorsus, попавшие в организм пациентки после того, как пес лизнул ее царапину на руке.

Данный вид бактерий живет во рту 74% собак и кошек, но не опасны для них. Для людей эти бактерии также, как правило, не представляют прямой угрозы. Однако не для людей с серьезно ослабленным иммунитетом (пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, больные раком).

Симптомы можно заметить приблизительно в течение трех-пяти дней. В редких случаях у человека может развиться сепсис. Три из десяти человек, у кого развилась острая инфекция, умирают.

У женщины и ее супруга две собаки. Американка отметила, что не будет расставаться с животными из-за произошедшего. Вскоре ее переведут в реабилитационный центр, где ее обучат тем, как пользоваться протезами.