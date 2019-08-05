В Каире прогремел взрыв: 19 человек погибли, не менее 30 пострадали

В ночь на понедельник, 5 августа, в египетском Каире возле онкологического центра прогремел взрыв, в результате которого погибли 19 человек, не менее 30 пострадали. Пока неизвестно, почему произошел взрыв. Власти считают, что он мог случиться в ходе аварии, сообщает Deutsche Welle (DW).
Министерство здравоохранения Египта отмечает, что взрыв произошел в результате ДТП, в котором участвовали несколько автомобилей.
Как сообщают некоторые СМИ, взрыв мог произойти из-за разрыва кислородного баллона, однако пока неизвестно, находился он внутри здания или снаружи.
На место происшествия отправлена рабочая группа следователей.